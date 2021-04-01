Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (1 Nisan)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

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14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON – MANİSA FK

14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – AFJET AFYONSPOR

15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – KOCAELİSPOR

15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPE SPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ŞANLIURFASPOR – SARIYER

15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR – PENDİKSPOR