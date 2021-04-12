Misli.com 2. Lig | Bodrumspor, Play-Off yolunda takibini sürdürdü

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Pendikspor'u 3-0'lık skorla geçen Bodrumspor, Play-Off yolunda takibini sürdürdü. Mamak FK'nın ardından Pendikspor'u da aynı skorla mağlup eden yeşil-beyazlılar bitime 5 maç kala 6'ncı sırada yer alıyor ve Play-Off potasının iki puan gerisinde bulunuyor.

Teknik direktör Tahsin Tam, her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi. Galibiyet serisinin tekrar başladığını anlatan Tam, "Grubumuzda şampiyon belli oldu. Artık yarışta olan tüm takımlar hesaplarını Play-Off üzerine kuracak. Biz de bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bodrum, kalan 5 maçta Elazığspor (D), Baybut Özel İdarespor, Serik Belediyespor (D), Kardemir Karabükspor (D) ve Turgutluspor'la oynayacak. (DHA)