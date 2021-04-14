Misli.com 2. Lig | Bodrumspor, Play-Off hedefi için sahada

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanıp Play-Off yolunda tekrar umutlanan Bodrumspor yarın deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a misafir olacak. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Aykut Sergin görev yapacak.
Play-Off barajının 2 puan gerisinde 6'ncı basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tahsin Tam, Elazığ deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi. Bodrumspor'da maç öncesi 1 oyuncu ve teknik heyetten 1 ismin koronavirüs testleri pozitif çıktı.