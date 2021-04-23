Geçen hafta da deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 kaybeden yeşil-beyazlılar üst üste 2 yenilgiyle bitime 3 maç kala Play-Off barajının 5 puan gerisine düştü. Teknik direktör Tahsin Tam hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin kazandığı haftayı çok acı bir kayıpla geçtiklerini antalan Tam, "Bitime 3 maç kaldı. Matematiksel olarak halen umudumuz var. Asla pes etmeyeceğiz, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bodrumspor kalan 3 müsabakasında Serik Belediyespor (D), Kardemir Karabükspor ve Turgutluspor'la (D) oynayacak.