Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 13 maçta bileği hiç bükülmeyip 10 galibiyet, 3 beraberlikle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Bodrumspor, yarın tek basamak üzerindeki Vanspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Ozan Sol, Medeni ve Harun'un yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu forma giyemeyecek.

Sondan ikinci sıraya kadar geriledikten sonra yaptığı müthiş atakla 16 sıra birden yükselen Play-Off hattındaki Bodrumspor'un 45 puanı bulunuyor. Vanspor ise 47 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip rakibini yendiği takdirde ikinciliğe yükselecek. (DHA)