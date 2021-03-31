Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 31. hafta programı

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 31. hafta maçları 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 31. haftanın program şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Manisaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorumspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Kahramanmaraşspor-Kocaelispor (12 Şubat)

15.00 Sancaktepe-İnegölspor (15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Hacettepe-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Gümüşhanespor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Sarıyer (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

15.00 Pazarspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pazar İlçe)

15.00 Vanspor-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-Turgutluspor (Eyüp)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Etimesgut Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Bodrumspor-Kırşehir Belediyespor (Bodrum İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Mamak (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor (Gazi)