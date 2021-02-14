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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 23. hafta maç sonuçları

Misli.com 2. Lig’de Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 23. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Sancaktepe FK-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

14 Şubat 2021, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 23. hafta maç sonuçları

Misli.com 2. Lig’de Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 23. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Sancaktepe FK-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

İnegölspor-Manisa: 0-2

Afjet Afyonspor-Çorum: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor : 0-0

Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 2-0

Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Niğde Anadolu-Sarıyer: 0-2

Kırmızı Grup

Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare: 0-3

Vanspor-Pazarspor: 3-0

Kırklarelispor-Sakaryaspor: 0-0

Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 3-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor -Kırşehir Belediyespor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Mamak: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 3-1

Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0

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