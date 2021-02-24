Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, 25'inci hafta maçında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.

15’inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Ali, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Mehmet’in sert şutu ağlarla buluştu. 1-0.

43’üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topu alan Mehmet ceza sahasının solundan ortaladı. Topa yükselen Gökhan’ın kafa vuruşu golü getirdi: 2-0.

57’nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası giren Fatih’in sert vuruşu az farkla auta çıktı.

59’uncu dakikada Kocaelispor’un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Burak’ın vuruşuyla fark 1'e indi: 2-1.

90+2'nci dakikada Kocaelispor’un kazandığı köşe atışında Dilaver ortaladı, topa iyi yükselen Kemal’in kafa vuruşunda fileler havalandı: 2-2.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mustafa Tosun (xx), Hakan Erkan (xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) - Yunus Emre Duyan (xx), Gökhan Kurumuş (xxx), Samet Günhan (x), Fatih Üge(x) (Dk. 75 Bünyamin Yavaşoğlu x), Selimcan Temel (xx), Abdulkadir Kuzey (x) (Dk. 75 Gülhan Üreyen x), Mehmet Özdıraz (xxx) (Dk. 83 Emir Özsoy ?), Oğuz Çetinkaya (xx), Bilal Yıldırım (x), Ali Aydemir (x) (Dk. 88 Fatih Çiplak ?)

KOCAELİSPOR: Bayram Olgun (xx) - Kemal Can Aydemir (xxx), Musa Nizam (xx), Batuhan Er (x) (Dk. 66 Bahattin Köse x), Yiğitali Bayrak (x) (Dk. 81 Mervan Yusuf Yiğit ?), Murat Cem Akpınar (xx) (Dk. 46 Dilaver Güçlü x), Semih Karadeniz (xx), Gökhan Meral (xx), Benhur Keser(x) (Dk. 31 Mustafa Tahir Babaoğlu x), Mesut Özdemir (xx), Burak Süleyman (xxx)

SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Mehmet Özdıraz, Samet Günhan, Gökhan Siverek (İnegölspor) - Bayram Olgun, Mesut Özdemir (Kocaelispor)

GOLLER: Dk 15 Mehmet Özdıraz (Pen), Dk 43 Gökhan Kurumuş (İnegölspor) - Dk 59 Burak Süleyman, 90+2 Kemal Can Aydemir (Kocaelispor)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)



