Misli misli derbi keyfi!

Dünya derbilerinden biri olarak anılan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde heyecan FANATİK Gazetesi’nde yaşandı. Türkiye’nin Online Şans Oyunları Sitesi, ‘misli.com’un katkılarıyla gazetemizde misli misli futbol sohbeti gerçekleşti. Organizasyona A Milli Takımımız, Galatasaray ve Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu, Cim Bom’un başında bir sezonda 3 kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu, Sarı-Kırmızılılar’ın efsane golcülerinden Ümit Karan ve şarkıcı Gökhan Tepe katıldı.

Yazarlarımız eşlik etti

Bu değerli isimlere yazarlarımız Serkan Akcan ve Tunç Kayacı eşlik ederken, organizasyonun moderatörlüğünü Emre Tilev yaptı. FANATİK Gazetesi’ndeki misli misli futbol keyfine, ‘misli.com4 kullanıcıları arasından seçilen 10 şanslı isim de katıldı. 10 talihli Galatasaray taraftarı önce Lucescu, Hamza Hamzaoğlu, Ümit Karan ve Gökhan Tepe ile sohbet etme fırsatı buldu, daha sonra ise dev derbiyi ‘misli.com’un katkılarıyla Türk Telekom Stadyumu’nda takip etti.

Karan çekildi Tepe kazandı

Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan ile şarkıcı Gökhan Tepe, Play-Station’da Trabzonspor-Beşiktaş maçını oynadı. Muhteşem bir çekişmeye sahne olan maçı spor medyasının ünlü ismi Emre Tilev anlattı. Ancak karşılaşma tamamlanamadı! Beşiktaşlı Gökhan Tepe, maçın ilk yarısında 3-1’i yakalayınca, Ümit Karan karşılaşmadan çekildi. Bu anlar gazetemizde kahkahalara neden oldu.

İkilinin karşılaşmasında kahkahalar havada uçuştu.

‘Bükreş derbisinden bile heyecanlı!’

Uzun yıllar ülkemizde görev yapan ve artık bizden biri gibi olan Rumen teknik adam Mircea Lucescu da dev maç öncesinde iki takımı masaya yatırdı. İki taraf için de karşılaşmanın çok zor geçeceğini dile getiren deneyimli teknik direktör, “Galatasaray’ın kadrosu bir tık daha iyi. Dinamikleri daha yüksek bir takım. Fenerbahçe’den daha hazır olduklarını düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

‘Skor tahmini yapamam’

Derbimizin tüm dünyada büyük bir merakla beklendiğini söyleyen Lucescu sözlerini şöyle noktaladı: “Çok büyük bir maç. Dünyanın sayılı derbileri arasında. Benim ülkemdeki Bükreş derbisinden bile daha heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi önceden skor tahmini yapabilmek çok zor. Akşam neler olacak göreceğiz.”

Mircea Lucescu’nun, yazarımız Serkan Akcan ile sohbetine Hamza Hamzaoğlu da eşlik etti.

‘Sonucu kestirilemez’

Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmaya saatler kala dev derbiyi değerlendirdi. Maç öncesinde sonucu tahmin etmenin imkansız olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Dünyada izlenecek bir derbi, herkes kazanabilir. Kazananı tebrik etmeyi bilmek lazım. Kaybedeni de küçümsemeden teselli etmek lazım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın da kadrosu çok iyi. Galatasaray belki oyununu tam oturtamadı ama bu maçta en iyi oyununu sahaya yansıtacaktır. Fenerbahçe de her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha hazır duruyor şu an. Ama derbi maçları önceden kestirilemez. Güzel bir maç diliyorum. Hak eden kazansın” dedi.

‘Rekabet bizi geliştirecek’

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında haftalar önceden başlayan bir gerginlik olduğunu da belirten Hamzaoğlu, “Gerginliği belirli ölçülerde tutmak lazım. Ortamı germek doğru değil. Tabii ki rekabet olacak. Ama bu rekabet bizi geliştirecek rekabet olmalı. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Rakibimiz olmazsa kendimizi geliştiremeyiz. Herkes sağ duyulu olsun ve rekabetin keyfini çıkarsın. Futbol güzel bir oyun ama biz ülkemizde daha tam anlamıyla tadına varamadık. Yenilseniz de güzel. Mağlup olmak da kutsal. Dersler çıkarırsınız ve gelişirsiniz” diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Emre Tilev’in sorularını yanıtladı.

Emre Tilev: Ülkemizde bahis seviliyor

Müthiş organizasyonun moderatörü Emre Tilev, misli misli futbol sohbetinin açılışını yaptı. Tilev, “FANATİK Gazetesi ve ‘misli.com’un ortak organizasyonundayız. Ülkemizde bahis seviliyor. Artık ümit ediyoruz ki yasal bahis oynayacağız. Oranlar arttı, canlı iddia seçeneği geldi. Düşünsenize takımınız 2-0 mağlup 60. dakikada direkt takımınız kazanır seçeneğine basıyorsunuz. 4.70 oran verir, inanılmaz” ifadelerini kullandı.