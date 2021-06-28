Mislav Orsic, İspanya karşısında oyuna sonradan girdi ve maçı kaderini değiştirdi. Hem gol atan hem de asist yapıp maçın uzatmalara gitmesinde büyük pay sahibi olan Orsic, tarihi bir performans gösterdi

Orsic, Hırvatistan Milli Takımı tarihinde oyuna sonradan girdiği bir büyük turnuva (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu

Orsic bir dönem Fenerbahçe 'nin transfer gündemine gelmiş geçen sezon özellikle Tottenham karşısında yaptığı hat-trick ile ön plana çıkmıştı