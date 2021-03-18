UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Dinamo Zagreb, Tottenham'ı konuk etti. Maksimir Stadı'nda oynanan ve İtalyan hakem Davide Massa'nın yönettiği mücadele adeta nefesleri kesti. İlk maçı 2-0 kaybeden Hırvat ekibi, dev rakibi karşısında tarih yazdı.

62 ve 82'de Mislav Orsic'in golleriyle maçı uzatmalara götüren Damir Krznar'ın ekibi, uzatma dakikalarında Tottenham'ı kupanın dışına itti. 106'da bir kez daha sahneye çıkan Orsic, yaptığı hat-trickle takımına tarihi bir zafer kazandırdı.

Mislav Orsic, Avrupa kupalarında Serge Gnabry'den sonra Tottenham'a karşı hat-trick yapan ikinci isim oldu.









120 dakikayı 3-0 önde tamamlayan Dinamo Zagreb, Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Jose Mourinho'nun Tottenham'ına kabus yaşattı ve çeyrek finale yüksemeyi başardı.















