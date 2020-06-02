Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Corona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren kocası ve üç çocuğunun, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye’ye nakli başladı.

Ambulans uçak yerel saat ile 17.25’te Kahire Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye’ye hareket etti.

Kader Biçer’in Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında Türkiye’ye nakli için gerekli girişimlerin başlatıldığını ve bu çerçevede Mısır makamlarıyla koordinasyon sağlandığını belirten Büyükelçilik yetkilileri, tüm süreçte konsolosluk görevlilerinin Biçer ailesine refakat ettiğini aktardı.

AA muhabirine konuşan Kader Biçer’in eşi Veli Biçer, Mısır’ın başkenti Kahire’de eşi ve kendisi için koronavirüs testi yaptırdıklarını ve eşinin test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Eşinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Biçer, 6 gün boyunca kendilerini odaya kapatarak karantinaya aldıklarını, kendisinin test sonucunun henüz belli olmadığını, test için hastaneye tekrar çağrıldıklarını ifade etti.

Çocukları görüntülü mesajla Türk yetkililerden yardım istemişti

10 yıldır Mısır’da yaşadıklarını ve bir Türk firmasında çalıştığını söyleyen Biçer, çocuklarının da Kovid-19'a yakalanmasından endişe ettiklerini ve bir an önce Türkiye’ye dönmek istediklerini dile getirdi.

Biçer ailesinin çocukları, Youtube üzerinden paylaştıkları görüntülü mesaj ile Türk yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.