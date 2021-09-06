Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Galatasaray 'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Gabon karşısında takımına 1 puanı getirdi.

Gabon, 73. dakikada Jim Allevinah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Mohamed, Mohamed Magdi Kafsha'ın yerine oyuna dahil oldu. 90. dakikada sahneye çıkan 23 yaşındaki forvet, attığı golle skoru belirledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.









Galatasaray'da 2021/22 sezonunda 7 resmi maça çıkan ve skor katkısı veremeyen Mohamed, gol orucuna Mısır formasıyla son verdi.

Öte yandan Mısır, 4 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürürken, ilk puanını alan Gabon, 3. sırada yer aldı. Gabon'da eski Galatasaraylı Mario Lemina 90, eski Hataysporlu Aaron Boupendza ise 81 dakika sahada kalırken, Mısır'da Omar Gaber, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.







