Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda turnuvanın iki favorisi kapıştı, 90 dakikası ve uzatmaları 0-0'lık eşitlikle sona eren dev maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Seri penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Carlos Queiroz'un ekibi, tur biletini kaptı ve çeyrek finalde Fas’ın rakibi oldu. Seri penaltı atışlarında Fildişi Sahili adına Eric Bailly penaltı atışından yararlanamazken, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha, ağları havalandırmayı başardı. Mısır’da ise Amr Zizo, El Solia, Omar Kamal, Mohamed Abdelmonem ve Mohamed Salah, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı.

Zorlu maçın en iyi oyuncusu ise ismi 3 büyüklerle anılan Mohamed Elneny seçildi. Fildişi'nde Adana Demirsporlu Simon Deli, 120 dakika sahada kaldı. Sivassporlu Max Gradel, 71. dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bırakırken Trabzonsporlu Jean Kouassi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Takımın turnuvaya vedası sonrası bu 3 oyuncunun takımlarına dönmesi için ortada bir engel kalmadı.

Mısır'da maça ilk 11'de başlayan ve 91. dakikada yerini Mohamed Sherif'e bırakan Galatasaraylı Mostafa Mohamed, penaltılar sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Mısır’ın Fas ile karşı karşıya geleceği çeyrek final karşılaşması 30 Ocak’ta oynanacağından dolayı golcü oyuncunun Türkiye’ye dönüşü en iyi ihtimalle 5 gün daha ileriye sarkmış oldu.