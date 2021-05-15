Mirza Lagumdzija: Umuyorum ki iyi derecelerle ayrılacağız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara’da başladığı hazırlıklarda, 13’üncü günü geride bıraktı. A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın genç sporcularından Mirza Lagumdzija, kamp sürecini ve hedeflerini anlattı:

Potansiyelimiz çok yüksek

“Takımın en geç oyuncularından biriyim. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Çok genç ve dinamik bir kadroyuz. Potansiyelimiz çok yüksek. Buradaki herkes; çok iyi şekilde çalışıyor, elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Nedim Hocamız potansiyelimizin en yükseğine ulaşmamızı istiyor. Umuyorum ki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası’ndan iyi derecelerle ayrılacağız.”







