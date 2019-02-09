Siyah-Beyazlılar'ın devre ara transferlerinden Mirin, 2-0 kazandıkları Bursaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Mirin'in açıklamaları şöyle;

Takım halinde iyi oynadık,takım halinde iyi oynadığımız için de performansım yükseldi. Çok tempolu ve agresif oynadık, hocamız da bunu istemişti. Bunun meyvelerini topladık. Takım halinde yüksek bir enerji ortaya koyup üçüncü golü bulmaya çalıştık. Bu kadar yüksek tempo olunca son bölümde ister istemez fiziksel düşüş ortaya çıktı. Bugün hem 11'deki oyuncular hem de kenardan gelenlerle çok iyi mücadele ettik. Burak Yılmaz için güzel bir akşam oldu. Bizim hayranı olduğumuz bir golcü, daha fazlasını da atabilirdi.