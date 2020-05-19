Mirin ve Larin rekabet katacak

Siyah-Beyazlılar’dan sezon başında başka takımlara kiralanan 2 futbolcu, sezon sonunda Kara Kartal’a geri dönecek.

Belçika ekibi Zulte Waregem’de 33 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki golcü Cyle Larin, Beşiktaş’a en formda dönecek isim olacak. İlk etapta Zulte’nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı almasına rağmen, koronavirüs sebebiyle kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesinin ardından, bu planını değiştirmesi sonrasında Kanadalı oyuncu, yeni sezona Beşiktaş’la girecek.

Fransa Ligi ekibi Toulouse’a kiralanan 28 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin de Kartal’a geri dönecek isimlerden... Kulübünde 16 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli stoper, forma yarışında şansını zorlayacak.