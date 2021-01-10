Daha önce ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra Milli Takımımızın da teknik direktörlüğünü yapan, şimdilerde ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Süper Lig'de Gaziantep FK'nın başında oldukça başarılı bir dönem geçiren vatandaşı Marius Sumudica hakkında açıklamalarda bulundu.

'İlk 4 içerisinde yer alması kolay değil!'

Pro Sport'a açıklamalarda bulunan Lucescu, "Harika bir sezon geçirdi ve oyuncuları mükemmel bir şekilde motive etmeyi başardı. Ancak şu an sahip olduğu bu potansiyelle ilk 4 içerisinde yer alması kolay değil. Çünkü burada sadece çok güçlü takımlar yer alabilir. Avrupa Kupaları'nda oynamak da kolay değil aynı zamanda. Çünkü Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Ancak kazandığı her puan ya da puanlar adeta bir galibiyet gibi. Sumudica'nın Antep'te yaptıkları, tarihe geçecek seviyede başarılar" ifadelerini kullandı.

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Sumudica'nın oyuncularıyla olan ilişkisine yönelik de övgülerde bulunan Lucescu, "Kendisi çok iyi bir motive edici, oyuncularla olan ilişkilerinde çok iyi bir pedagog. Başkalarına göre daha az diplomatik davranıyor. Takımı bulunduğu yere getirmek için büyük çaba harcadı. Bu durumdan kendisi ve takımı adına yararlanmak istemesine katılıyorum. Çünkü böyle anların ne zaman geri döneceği bilinmiyor" dedi.

Sivasspor maçından sonra Sumudica'ya yapılan yorumları değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ona yapılan ırkçı ifadeleri kınıyorum. Ne diyebilirim? Herkes eğitimine ve zekasına göre tepki veriyor. Bu açıklamayı yapanda bir şeyler eksik olduğu kesin. Rumenlerin Türk futbolu için çok şey yaptığını unutuyor. Özellikle Hagi, Popescu ve Ilie. Bence bu insanlara daha çok saygı duyulmalı" dedi.