Mircea Lucescu tarihe geçiyor

Dinamo Kiev ile önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Rumen teknik adam Mircea Lucescu, kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi. 75 yaşındaki Lucescu, Devler Ligi'nde yaş itibarıyla bu başarıyı gösteren en tecrübeli çalıştırıcı oldu. Gent karşısında alınan galibiyet ile 4 yıl sonra Kiev'i gruplara taşıyan Luce, galibiyetin ardından oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.