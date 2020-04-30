Mircea Lucescu: İngilizlerle her zaman sorun yaşadım

Ülkemizde Galatasaray , Beşiktaş ve A Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Rumen efsane Mircea Lucescu, FourFourTwo'nun en iyi 100 antrenörü belirlediği listede 87. sırada yer almasına tepki gösterdi.

Derginin yeni sayısında Rumen hocanın sadece Shakhtar'daki başarılarına yer verilmesi üzerine Lucescu, Fanatik.ro'nun konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

UEFA ve FIFA'nın yaptığı sıralamaları dikkate aldığını belirten Lucescu, "Yorum yapmak istemiyorum. İngilizlerle hep sorun yaşadım. UEFA ve FIFA tarafından yapılan tüm zamanlar sıralamarsında 40. sıralardayım. Yine de ilk 50'de yer veren uzmanların en iyisini bildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.