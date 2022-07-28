Mircea Lucescu: İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maçın resmi yayıncısına konuşan Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçını değerlendirerek şu açıklamaları yaptı: "Son beş gün boyunca çok fazla analiz yaptı ve bu maç için çok iyi hazırlandık. Futbolcular sahada tüm güçlerini verdiler. Özellikle ilk yarıda savunmamızı çok iyi organize ettik çünkü Fenerbahçe'nin maça çok agresif başlayacağını ve takımımıza baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmakta başarılıydık ve ikinci yarı önceden de konuştuğumuz gibi oyunu kazanmak istiyorduk."

"İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu"

İki güçlü takım arasında güzel bir maç olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "İki güçlü takım arasında çok güzel bir maç oldu. Takımım maçın sonuna kadar iyi bir fiziksel seviyeyi koruyabildiği için çok mutluyum. Bu eleme turunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İsmail Yüksek'in kırmızı kartı

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart hakkında ise Lucescu, "İsmail Yüksek birçok hata yaptı. Buna ek olarak, oyun oldukça zorluydu, fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Kısacası sahada büyük bir savaş vardı." sözlerini dile getirdi.

İlgili Haberler Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı



