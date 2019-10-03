A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da yaptığı açıklamada gündeme bomba gibi düşen bir itirafta bulundu. 74 yaşındaki teknik adam, Gazeta Sporturilor'a yaptığı verdiği röportajda Türkiye'nin başına geçmeden evvel Sarı Kırmızılılar'dan teklif aldığını açıkladı.

"Bükreş'te Türkiye Milli Takımı'na gitmeye karar verdiğim gün Galatasaray başkanı yanıma geldi. O dönemde Galatasaray'ın başına geçmediğim için üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullanan Luce, Cim Bom'u reddetme nedeniyle ilgili olaraksa "O dönemde Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğu boş değildi (Igor Tudor takımın başındaydı.) Dolayısıyla başka bir insanı görevinden etmek istemedim." şeklinde konuştu. Deneyimli hoca, Milli Takım günleri hakkında ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye imza attığımda benden istenen şey takımı gençleştirmekti. İlk yılımda bunu pek başaramadım. Ukrayna ile oynadığımız maçta iki golümüz iptal edildi. O maçta Pierluigi Collina, bize İspanyol bir hakem atadı. Toplamda dört İspanyol hakem vardı. Bu durumu yaptığımız bir telefon görüşmesinde protesto ettim.

Hakem raporunda bana kırmızı kart gösterdiklerini yazdılar. Yedek kulübesinde olduğum maçta Hırvatistan'ı yendik. Ancak İzlanda karşısında kendimi tribünde buldum. Her şeye rağmen 32 olan yaş ortalamasını 24,5'a çekmeyi başardım. Nitekim Türkiye, 2-0 kazandığı Fransa maçında milli takıma ilk kez benim aldığım 8 futbolcuyla oynadı.

Peki Türkiye'den neden ayrıldım? Federasyon başkanıyla bir görüşme gerçekleştirerek kontratım henüz bitmemiş olmasına rağmen göreve devam etmek istemediğimi belirttim. Ona boşta olan başka bir teknik adamla çalışmalarının en iyi karar olacağını söyledim. Kendileriyle hiçbir problem yaşamadan ayrıldık."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler