Bu, yıllardır süregelen bir aşk. Başkan Aziz Yıldırım ile başlayan, Ali Koç ile devam eden, bir türlü mutlu sonu göremeyen bir ilişki. Koç, Lucescu ile Ersun Yanal öncesi iki kez görüşmüş ama olmamıştı. Luce, son konuşmamızda, “Tecrübeli bir teknik adam, mevcut imkanlarla iyi bir oyun düzeni kurar. Ben bunu gittiğim her yerde yaptım” demişti. Koç’un bir telefonuyla ‘şart sunmadan’ İstanbul’a gelir.

Lucescu’yu tam 20 yıldır tanıyorum. Gerek Türkiye serüveninde, gerekse Shakhtar Donetsk’i çalıştırdığı dönemde defalarca bir araya geldik. “Sakın yazma lütfen” diye başladığı, muhtemelen ortalığı ayağa kaldıracak sayısız sohbet bende kaldı, kalacak da. Bu yüzden baba-oğul gibiyiz. Fenerbahçe mevzusunda kamuoyunun bilmesi gereken bazı şeyler var. Bu, yıllardır süregelen bir aşk. Başkan Aziz Yıldırım ile başlayan, Ali Koç ile devam eden, bir türlü mutlu sonu göremeyen bir ilişki.

Hayali şampiyon yapmak

Başkan Yıldırım, Shakhtar’ı UEFA Şampiyonu yaptıktan sonra kendisine teklif yapmış ancak, “Dava arkadaşım Başkan Rinat Akhmedov’u yarı yolda bırakamam” cevabını vermişti Lucescu. Çok istiyordu. Prensiplerine sadık kaldı, reddetti. Oysa Galatasaray ve Beşiktaş’tan yollanma şekli onu o kadar kızdırmıştı ki, Fenerbahçe ile de şampiyon olup, “3 büyük takımı da şampiyon yaptım. İşte ben böyle bir hocayım” dedirtmek istiyordu. Olmadı.

Şartlar çok uygun

Ali Koç döneminde, Fenerbahçe-Lucescu aşkı yeniden alevlendi. Bir kez Başkan’ın yalısında, bir kez de hocanın Ulus’taki evinde yapılan görüşmelerden de net bir sonuç çıkmadı. Çünkü o dönem A Milli Takımı çalıştırıyordu. Sayın Koç da tercihini istemeye istemeye Ersun Yanal’dan yana kullandı. Yanal’ın istifası sonrasında Lucescu yine gündemde. Bu kez şartlar çok uygun. Türk Futbolu’nu iyi bilen, kasası tam takır takımlarla mucizeler yaratmış bir futbol adamı ile kasası tam takır ve olgun bir futbol aklına ihtiyaç duyan bir Fenerbahçe...

'Rahat rahat izler'

Gelir mi? Mircea Lucescu, sözleşme şartı sunmadan, 10 maçsa 10 maç, iki sezonsa iki sezon çalışır. Hem de öyle büyük paralara değil, kulübün dengelerini sarsmayacak örnek bir kontrata imza atar. Son görüşmelerimizde, Ali Koç’un takımın çok içinde olduğunu, sırtını yaslayıp rahat rahat maç izlemesi gerektiğini söylemiş, “Tecrübeli bir teknik adam, mevcut imkanlarla iyi bir oyun düzeni kurar, kendisi de rahat rahat maçını izler. Ben bunu gittiğim her yerde yaptım” diyerek sanki biraz da kendisini işaret etmişti.

Başkanla Luce'nin diyalogları iyi

Geçtiğimiz pazartesi günü yaptığımız son görüşmede, tribünlere oynamadan, laf ebeliği yapmadan şunu söylemişti: “Fenerbahçe’den bana gelen bir teklif yok. Nesini yorumlayayım. Adama deli derler. Ama fizik olarak, hırs olarak harika durumdayım. Çalışmak, kupalar kazanmak istiyorum.” Lucescu, “Aramızda iyi bir diyalog var” dediği Ali Koç’a bu kez bir telefon kadar yakın görünüyor. Sayın Koç isterse, “Şart sunmadan” ilk uçakla gelir.