Ülkemizde Galatasaray , Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Genel Yayın Yönetmeniz Yalçın Uygun'a konuştu. Tecrübeli teknik adam corona virüsün futbola yansımaları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

Şu anda ne ligler, ne şampiyonluklar, ne para... Hepsi boş... En önemli varlığımız, sağlığımız... En ünlü futbolcudan, herhangi bir futbol taraftarına kadar herkes aynı şeyle yatıpkalkıyor, aynı şeyi düşünüyor; Sağlığı... Evet, hepimiz için ‘futbolsuzluk’ büyük bir boşluk. Hafta sonları futbol olmadığı için günleri bile şaşırır olduk! Ama büyük bir felaketle karşı karşıyayız.

"BÜYÜK KONTRATLAR OLMAZ"

Bu salgın, tüm Dünya’ya ağır bir ‘ekonomik darbe’ vuracak. Hiçbirimizin hayatı, eskisi gibi olmayacak. Bu durum, ‘futbol dünyası’ için de öyle... Mesela futbolcular, teknik adamlar... Bu salgın sonrası oluşacak zor şartlara adapte olmalılar. Eskisi gibi ‘büyük kontratlar’ alamayacaklar. Belki aldıklarının 5’te birine razı olacaklar. Şimdiden bunlara hazırlıklı olsunlar...

"FEDAKARLIK ZAMANI GELDİ"

Mesela kulüpler... Televizyon hakları, ürün satışları, organizasyonlardan aldıkları bonuslar... O paralar, uzun bir süre olmaz. Dünya’daki tüm kulüplerin gelirleri dibe çakılacaktır. FIFA ve UEFA da eskisi gibi cömert davranamayacak. Özetle; Bir kaç yıl, yani durumlar düzelene kadar, futbolcusundan taraftarına herkes büyük fedakârlıklar yapmak zorunda kalacak.

"BÜYÜK BİR KAPI AÇILIYOR"

Koronavirüs tüm standartları alt üst ederken, bir kesime de büyük bir kapı açıyor. ‘Yeni dönem’, genç futbolcuların olacak. Kulüpler uzunca bir süre ‘bol sıfırlı kontratları’ veremeyeceği için, daha da hızlı bir şekilde altyapıya yönelecek. Bu görülmemiş kriz bitene kadar futbolu genç isimler sırtlayacak. Bu bakımdan kulüpler genç takımlarına gözü gibi bakmalılar.

"ANILARLA YAŞAYAMAM"

Aslında biraz da boşverelim futbolu... Bakın, herşey sonunda sağlığa geliyor. Ben Bükreş’teyim, evimdeyim. Hiç dışarı çıkmıyorum. Kitap okuyorum bol bol... Gazetelerden, Dünya gündemini takip ediyorum. Futbolun ‘F’si bile yok hayatımda. Eski maçlarımı da izlemeyi hiç sevmem zaten! Anılarla yaşamaktan hazzetmem! İtalya, İspanya ve tüm Dünya’yı endişeyle takip ediyorum...

"MİLYARDER OLSAN, BOŞ"

Felaketin ne kadar devam edeceğini tahmin edemiyoruz. Milyarder olsan, boş... Evindesin, kafanı çıkaramıyorsun. Paranın geçmediği bir dönem. Bu süreç bize disiplini öğretecek. Karşımızdakine nasıl davranmamız gerektiğini de. Çevremizdekileri çok fazla düşünmemiz gereken bir döneme girdik. Bu virüs birbirimize destek olmamız gerektiğini de gösterdi.

"HAYATIMIZIN ÖZNESİ DEĞİL"

Futbol, hayatımızın bir parçası ama öznesi değil. Bu günleri atlatınca işlerimize döneriz ve statları yeniden doldururuz. Şimdi, sağlıklı kalma zamanı. Kendimize ve çevremize çok iyi bakalım. Umarım tüm Dünya bu salgını en az hasarla atlatır. Hepiniz evinizde kalın, sağlıkla kalın. Türkiye’yi ve Türk Halkı’nı çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere...

Yalçın Uygun