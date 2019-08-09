Mircea Lucescu Dynamo Kiev yolunda

Daha önce Shakhtar, Zenit ve İnter gibi takımları çalıştıran, son olarak da Türk Milli Takımı’nın gençleştirilmesinde büyük rol oynayan Mircea Lucescu için Ukrayna ekiplerinden Dynamo Kiev talip oldu. Mavi- Beyazlılar’ın 74 yaşındaki teknik adam ile uzun süredir temasta olduğu ve görüşmelerde büyük yol katedildiği öğrenildi. Luce’ye daha önce FCSB’nin de teklif yaptığı ancak tecrübeli hocanın tercihini Kiev’den yana kullandığı bildirildi.

Hedef 13 Ağustos...

Dynamo Kiev’in hedefi ise Rumen teknik adama 13 Ağustos tarihine kadar imzayı attırmak. Mavi-Beyazlılar, 74 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Clup Brugge ile gerçekleşecek rövanş maçına kadar takımın başında yer almasını istiyor. Ayrıca taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı ve bunların en kısa süre içerisinde halletmeleri bekleniyor.