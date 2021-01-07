Mirallas: Paraya değil futbola geldim

Profesyonel kariyerine Fransa’nın Lille takımında adım atan Kevin Mirallas, Saint-Etiene, Olympiakos, Everton, Fiorentina gibi önemli takımlarda oynadı. Son olarak ülkesi Belçika’da Royal Antwerp forması giydikten sonra Türkiye’ye Gaziantep FK’ya gelen 33 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takım formasını 50 kez giyerken, 8 de gol attı. Mirallas, bu sezon Antep adına ise toplamda 12 maçta 6 kez fileleri salladı ve 3 asist yaptı. İşte dünyaca ünlü futbolcunun sorularımıza verdiği samimi cevaplar;

‘Oyundan zevk almıyordum’

Neden Türkiye’de ve Gaziantep’te oynamayı tercih ettin?

“Açıkçası benim için kolay bir seçim oldu. Belçika’da sözleşmem bitmişti ve koronavirüs oradaki futbolu çok etkiledi. Kulübün şartları sebebiyle kalmam zordu. İyi bir seçim yapmak istiyordum. Son 2 sezonda futbolumdan memnun değildim, oyundan zevk alamıyordum. Sonunda Gaziantep’ten teklif aldım. Geçen sezonki maçlarını izledim, başkanımız ve hocamızla konuştum. Menajerimin eşi Türk. Bana ülke ve şehirle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Belçika’daki birçok Türk arkadaşım da, ‘Mutlaka oraya gitmelisin’ dediler. Kabul ettim. Buraya olan sevgim her geçen gün artıyor. İngiltere ve ülkem Belçika’nın havası genelde kapalı ve yağmurludur. Gaziantep’te hava çoğunluklu güneşli ve çok soğuk değil. Şu ana kadar her şey iyi durumda.”

‘İnsanları etkilemek istiyorum’

Antep’te yemekler ve tatlılar harikadır. Seni baklavayla karşıladılar, şaşırdın mı?

“Koronavirüs nedeniyle çok fazla dışarı çıkma şansım olmuyor ve bütün restoranlar kapalı. Ancak merkezde oturduğum için birçok güzel dükkan var. Buraya futboldan zevk almaya ve maksimumu vermeye geldim. Herkesi futbolumla etkilemek istiyorum. Elbette beni de burada gördüklerim etkiledi. İmzayı attıktan sonra aldığım baklava, benim için sürpriz oldu. Doğum günümdü ve başkanımız bunu bana hediye etti. Baklavayı sevdim. Genelde her attığım gol ve galibiyetten sonra baklava yiyorum.”

‘Rakibi durdurmak için görürüm’

Türkiye’de ilk çıktığın Antalyaspor maçında kırmızı kart gördün. Ne hissettin?

“Böyle bir başlangıç beklemiyordum, kontrolümü kaybettim. İkinci sarı kartım normaldi ama ilk sarı kartım haksızdı. Ancak bunlar olabiliyor. Yine de ilk maçıma çıktığım için çok mutlu oldum. Her maçta çok fazla tekme yiyorum. Sonuçta bu futbol ve dikkatli olmalıyım. İngiltere’de de böyleydi. 33 yaşımdaydın ve kendimi kontrol edebiliyorum. Genelde sarı kart alıyorsam, amacım hızlı atağa çıkan rakibimizi durdurmak için oluyor. Rakip için kötü olabilir ama bazen takımın için oyunu durdurman gerekebiliyor.”

‘Sumudica’nın kalmasını istiyoruz’

Marius Sumudica için neler söylersin?

“Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Sumudica’ya herkes çılgın diyor ama çok zeki bir teknik adam. Taktik olarak çok iyi, rakipleri de mükemmel analiz ediyor. Son 7-8 maçta büyük takımları yeniyoruz. İnsanların sürekli onun hakkında konuşmaları çok normal, çünkü iyi bir hoca. Takım olarak hepimiz, kalmasını istiyoruz. Ayrıca takımı çok iyi motive ediyor. Bazen hocaların, oyuncularla sert diyaloglara girmesi gerekebiliyor. 3 günde bir maç yaparken motive olmak ve ayakta kalmak kolay değil. Hocamız bu konuda işini çok iyi yapıyor.”

‘Sadece odaklanmış durumdayım’

Sözleşmen bitiyor ve geleceğin hakkında ne düşünüyorsun?

“Gaziantep 2 yıllık anlaşma istedi ama ben 1 yıllık yaptım. Herhangi bir uzatma opsiyonu yok. Kulüp, benimle yeniden anlaşmak istiyor. Ben buraya tatil veya para için gelseydim masaya ilk oturduğumuzda uzun süreli kontrat isteyebilirdim. Önümüzdeki aylarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama ben sadece oyunuma odaklanmış durumdayım. Futbola ve kazanılacak her başarıya kendimi aç hissediyorum ve buna göre çalışıyorum. Gaziantep’te her anlamda çok mutluyum, ailem de yanımda. Buraya futbol için geldim. İnsanların da bunun farkında olmaları beni mutlu ediyor.”

‘En erken gelip, geç çıkıyorum’

Senden beklentiler nelerdir. Forvetsin ama şimdi 8 ya da 10 numara gibi mi oynuyorsun?

“Öncelikle burada herkes futboluma ve karakterime büyük saygı gösteriyor. İdmana en erken gelip, en geç çıkıyorum. Takım arkadaşlarım kariyerimi zaten biliyor. Egom yok ve herkese yardım etmeye çalışıyorum. Hocamız Sumudica ile de oyun anlayışı üzerine konuşuyoruz. Siz ve hocanız futbolu bildiğiniz zaman işler daha kolay oluyor. Normalde daha fazla atak oynayan ve ikinci forvet pozisyonunda görev yapan biriyim. Sağ ve sol kanat da oynayabiliyorum. Ancak hocamız beni 8 ve 10 numara gibi kullanmaya başladı. Artık savunmaya daha fazla yardım ediyorum. Önemli olan takıma katkı sağlamak.”

‘Eğer böyle devam edersek’

Sezon sonunda nerede olmak istiyorsunuz?

“Geçen sezonu 8. sırada bitirdeyseniz, elbette bir sonraki sezon daha iyi olmak istiyorsunuz. Şu an çok iyiyiz ama sezonu ilk 6 içerisinde bitirmek harika olur. Lig zor ve ama bu şekilde devam edersek bunu başarabiliriz.”

‘Cenk çok iyi bir oyuncu’

Cenk Tosun’la, Everton’da birlikte oynama şansınız oldu mu?

“Cenk’le birlikte oynadık. Çok iyi bir forvet ve çok önemli bir oyuncu. Ancak onun bölgesinde çok önemli futbolcular var. Ayrıca büyük bir sakatlık da geçirmişti ve onun için kolay değildi. Eğer bir gün Türkiye’ye geri dönerse, ligin kalitesine büyük güç katar.”

‘Burada oyun çok duruyor’

Çok önemli liglerde oynadın. Süper Lig için yorumun nedir?

“Çok güçlü bir lig. Her takım iyi oyunculara sahip ve maçlarda ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Fikstür yoğun olduğu için takımlar yorgun gözüküyor. Taraftarlar iyi futbol görmek istiyor ama bu şartlarda kolay değil. Zirve için 7-8 takım ve küme düşme hattında büyük bir rekabet var. Bundan 2 ay önce, ‘Ankaragücü düşebilir’ derdim ama şimdi çok farklılar. Buradaki en büyük sıkıntı, çok fazla faul oluyor ve oyun duruyor. Örneğin İngiltere’de faul ya da kart çıkmayacak bir pozisyona, Türkiye’de kırmızı çıkabiliyor. Ancak hakemleri de anlıyorum ve işleri çok zor. Çünkü herkes futbolcu ve teknik adam! Onlar da insan ve hata yapmaları gayet doğal.”

‘Büyükler çok güçlü’

Ligdeki büyük takımların kalitesini beğendin mi?

“Büyük takımlar çok güçlü kadrolara sahip. Fenerbahçe çok iyi oyuncular aldı ve birçok maç kazandılar. Beşiktaş ligin zirvesine çıktı, Galatasaray da çok iyi oynuyor. Büyük takımlar her zaman bu noktadalar. Bu sezon da Alanya ve Gaziantep bunların arasında yer alıyor.”

‘Luan seçerse mutlu olurum’

Oğlun Luan Mirallas da idmanlara geliyormuş. Futbolcu olmasını ister misin?

“Benim için önemli olan onun futboldan ve hayattan zevk alması. Futbolcu olmayı seçerse, mutlu olurum. Tekniği var ve benimle birlikte bazen idmanlarda da yer alıyor.”

‘Milli Takım’ı istiyorum’

Belçika Milli Takımı’na tekrar seçilme hayalin var mı?

“Elbette Milli Takım’da ve EURO 2020 kadrosunda olmak, ülkemle kupa kazanmak istiyorum. Bu turnuva, kazanmak adına bizim için büyük bir şans. Belçika adım adım bu seviye geldi. Hocamız Roberto Martinez; takımı, takım da onu ve sistemini çok iyi biliyor.”

‘Antep’i şampiyon yaptım’

Championship Manager oynuyorsun. Hangi takımın hocalığını yapıyorsun?

“Oyunda ilk olarak Gaziantep’i aldım ve 2 kez Süper Lig’i kazanmayı başardım. Şimdi ise Everton’ın teknik direktörü oldum. Antep’ten de oyuncu almayı planlıyorum.”

‘27’yi kulüp almamı istedi’

Gaziantep’in plakası 27 numarayı almanda özel bir sebep var mıydı?

“Açıkçası kulüp bunu istedi. Bana, ‘Kulübün ve şehrin sembolü 27 numaradır. Büyük oyuncular bu numarayı alır’ dediler. Ben de aldım. Profesyonel kariyerime ilk başladığım Fransa’nın Lille takımında da 27 giyiyordum. Oğlum 20 Temmuz, kızım 17 Mart’ta doğdu. Bu iki tarih de, açıkçası 27’yi biraz çağrıştırıyor.”

‘Omar’a çok üzüldüm...’

Omar’la Olympiakos’tan arkadaşsınız. Yaşadığı talihsiz kaza için neler söylersin?

“Çok dramatik bir olay. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve sahalara döner. Hem ailesi hem de çocukları için çok üzüldüm.”

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