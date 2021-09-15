UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş , Borussia Dortmund’a sahasında 2-1 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, yedikleri ilk golün oyundan düşmelerine sebep olduğunu vurguladı.

Dortmun'un 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde olmasına vurgu yapan ve kendileri için zor bir maç olduğunun altını çizen Pjanic, ''Dortmund, son 10 yıldır burada var olan bir takım. Bu tarz bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk, fırsat bulduk. Onlar ilk buldukları fırsatı gole çevirdiler. O golden sonra biraz düştük. Geri dönmeyi denedik ama olmadı.'' şeklinde konuştu.





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