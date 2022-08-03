İspanya La Liga'da yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Miralem Pjanic takımda kalabilir.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından Katalan ekibine dönen 32 yaşındaki orta sahanın hazırlık kampındaki performansından Xavi'nin memnun olduğu belirtildi.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Xavi'nin Pjanic'le ilgili kararı lig başlamadan vereceği ifade edilirken Bosnalı yıldızın fiziksel olarak bekleneni vermesi halinde takımda kalacağı kaydedildi.

Maaşında indirime gitmişti

Ekonomik olarak zor durumda olan Barcelona, geçtiğimiz yıl birçok oyuncusundan maaşında indirime gitmesini talep etmişti.

Pjanic de bu isimler arasında yer alırken Mundo Deportivo'daki haberde 32 yaşındaki orta sahanın kabul ettiği indirim oranının yüzde 60 olduğu belirtildi.

Juventus'tan 2020'de Barcelona'ya transfer olan Miralem Pjanic, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmişti. Siyah-beyazlı takımda 26 maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu, sezonu 4 asistle tamamlamıştı.

Barcelona sezonu Camp Nou'da açıyor

La Liga'da 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda Barcelona, sezonun ilk maçında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Ligin açılış maçında ise Osasuna ve Sevilla karşı karşıya gelecek.