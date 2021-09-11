Miralem Pjanic: Takım olarak çok başarılı olacağız

Beşiktaş , Süper Lig 'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bu sezon başarılı olacaklarına inandığını belirten Pjanic, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımızın hocamızın bana verdiği desteklerden dolayı çok iyi hissediyorum. İstanbul'da olmak, bu harika kulüpte olmak, bu harika taraftarlarla birlikte olmak çok güzel bir his. İlk maçımdı. Çok başarılı olacağız bu sezon ve başarılı olmayı da sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Önlerindeki Şampiyonlar Ligi mücadelesine de değinen Miralem Pjanic, "Aslında kolay bir maç olmadı. Kolay haline getiren biz olduk. Maça çok iyi başladık. Tempoyu zaman zaman biz ayarladık. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok başka bir seviye orası. Bizim takımımız bu grupta mücadele etmeye, savaşmaya çok müsait bir takım. Yolumuz uzun. Bu şekilde götüreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vodafone Park ve Beşiktaşlı taraftarlara ilişkin soruyu da cevaplandıran yıldız oyuncu, "Ben sahaya çıktığımda bir yerden sonra maçı değil taraftarları izlemeye başladım. Onları mutlu etmeyi çok istiyorum. Bana çok büyük sevgi gösteriyorlar ben de bu sevginin karşılığını vermeyi istiyorum" dedi.