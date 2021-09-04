Miralem Pjanic: Koeman bana saygısızlık etti!

Beşiktaş 'ın yeni transferi Miralem Pjanic, İspanya basınına Barcelona'dan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pjanic'in açıklamaları şu şekilde;

Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim

Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmadı. Ben itiraz eden biri değilim ama her konunun bana izah edilmesini tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum. Çok mutlu ve motive oldum. Beşiktaş ile yaptığım anlaşmanın ardından Saraybosna'ya yeni geldim. Her şey çok güzeldi. Geçen sene yaşadığım gibi bir durumu kabul edemezdim. Bunu istemiyordum.

Kolay olmadı ama kendim için bir yol buldum

Barcelona ile imzaladığımda hissettiklerim daha çok ailem içindi. Bosna'dan ayrıldıklarından beri çok gururluydum, aynı zamanda benim için bir rüya gerçekleşmişti. Zor bir döneme giriyordum. Barça her zaman kazanmak isteyen bir kulüp. Geldiğimde çok güçlü bir takım, çok kaliteli oyuncular gördüm. Bu takım La Liga'yı kazanabilirdi ama olmadı. Tecrübem vardı ve neler yapabileceğimi biliyordum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, düşündüğüm gibi oldu. Kolay olmadı ama kendim için bir yol buldum, futbolu gerçekten seviyorum. Bunca yıldır olduğu gibi oynamak istiyorum.

Bu benim için çok büyük bir saygısızlıktı

Dürüst olmak gerekirse, neyi yanlış yaptığımı kendime sordum. Basında daha fazla oynamak istediğini söylememden hoşlanmamış olabilir. Bana tavrım ve profesyonelliğim için teşekkür ettiler ama benim için ne önemi var. Şubat ayının sonundan Mayıs ayına kadar neredeyse hiç oynamadım. Kabullenmesi çok zor bir durum ama ben antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Bu benim için çok büyük bir saygısızlıktı. Kavga ediyorduk, oynamayanlar için kolay değildi.

Çok mutlu ve motiveyim

Ben futbolu seviyorum. Futbolun ekonomik yönü elbette önemli ama benim hayatta oğlumdan sonra en çok sevdiğim şeydir futbol . Beşiktaş'a geldim. Çok mutlu ve motiveyim. Barcelona'da 0 dakika oynamayı yine göze alamazdım. Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim.



