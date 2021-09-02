Beşiktaş , UEFA’ya kadroların verileceği son gün müthiş bir operasyona imza attı. Dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic için harekete geçen yönetim Barcelona ile anlaştı ve Boşnak futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. Kara Kartal'ın dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katması taraftarları da heyecanlandırdı. Sosyal medya ayağa kalkarken hafızalarını tazelemek isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, kariyerinde Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan Pjanic'in kariyerini transferin ardından araştırmaya başladı. Peki, Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında? Miralem Pjanic nereli, hangi takımlarda oynadı? Lyon'da patlama yapan, Roma ve Juventus'ta zirveye çıkan ve geçen sezon Barcelona'ya transfer olan Pjanic'in kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında? Miralem Pjanic nereli, hangi takımlarda oynadı?

Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990 yılında Zvornik'te dünyaya geldi. Bosna Hersekli olan ve Lüksemburg pasaportu da bulunan Pjanic, ilk transferini 2004 yılında yaptı. Yıldız orta saha, 2004 yılında Schifflange 95'ten Fransız ekibi Metz'in altyapısına katıldı. Yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkan ve A takım kadrosuna dahil edilen Pjanic, Metz formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı ve Haziran 2008'de ülkenin en köklü ekiplerinden olan Lyon'a transfer oldu. Lyon'un kasasından bu transfer için 7.5 milyon Euro çıktı.

18 yaşında geldiği Lyon'un vazgeçilmezleri arasına giren Pjanic, burada 3 sezon geçirdi. 121 maçta 16 gol, 21 asistle skora katkı yapan Boşnak oyuncu, Ağustos 2011'de 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.

Yıldız futbolcu kısa sürede performansıyla Serie A’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilmeye başlandı. Başkent ekibinde toplam 185 maça çıkan, 30 gol, 44 asistle skora katkı veren Pjanic'in bir sonraki durağı Serie A devi Juventus oldu.

Haziran 2016'da 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Juve'ye imza atan Pjanic, Siyah Beyazlı formayı giydiği 4 yılda toplam 7 kupa kazandı. 1.78 boyundaki orta saha oyuncusu, Torino ekibiyle 4 Serie A, 2 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

178 maçta 22 gol atan ve 41 asist yapan Pjanic, kendisi için muhteşem geçen İtalya macerasının ardından dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'ya tam 60 milyon Euro (590 milyon TL) bonservis karşılığında imza attı.

Katalan ekibindeki kariyerine İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Boşnak süperstar, Barça formasını 30 kez giyerken skor katkısı sağlayamadı. İspanyol devi bu sene büyük bir mali kriz yaşıyor. Bu nedenle Lionel Messi ve Griezmann’ı kaybeden Barça, vergilerle birlikte senelik maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan Boşnak oyuncuyu da gözde çıkarmak zorunda kaldı.

Pjanic, bu sezon ligin ilk 3 haftasında sadece Getafe maçının kadrosuna alındı ancak süre bulamadı. Barcelona, dün yıldız futbolcunun adını La Liga listesinden çıkarttı.

2014 yılında ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Miralem Pjanic, A Milli Takım formasını 101 kez giydi ve 15 gol atma başarısı gösterdi.