Miralem Pjanic ile yollar ayrılıyor! İtalyanlar peşinde

Beşiktaş 'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre İtalya'dan birçok kulüp, Miralem Pjanic ile yakından ilgileniyor. Barcelona'da kalması beklenmeyen Bosna Hersekli futbolcu, kendisi ile ilgilenen kulüplerden biri ile anlaşarak gelecek sezon Serie A'nın yolu tutabilir.

Roma ve Juventus geçmişi

Daha önce İtalyan devleri Roma ve Juventus'un formalarını giyen Pjanic'in o dönemlerde gösterdiği başarılı performanslar nedeniyle İtalyan kulüplerinin transferde istekli olduğu belirtilenler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin gelecek sezon planları arasında yer alamayan Pjanic'in Beşiktaş'taki geleceği de merak ediliyordu. Haberin detaylarına göre Beşiktaş'ın, yüksek maaşı nedeniyle Pjanic'i bonservisi ile transfer etmesi pek olası gözükmüyor.

İsmi Inter ile anıldı

Miralem Pjanic'in ismi Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile anılmış ve kulübün tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edilmişti.

2011-2020 yılları arasında İtalya Serie A'da forma giyen giyen 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, daha önceki açıklamalarında Serie A'ya dönmek istediğini dile getirmişti. Bu sezon 26 maçta forma giyen Pjanic, 4 kez asist yapmayı başardı.

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