Fransız ekibi Metz’in daha U19’dayken keşfedip dünya futboluna kazandırdığı bir Bosnalı yıldız Miralem Pjanic.

Lyon’da parlattığı yıldızını, Roma’da göklere çıkardı. Juventus’ta ise deyim yerindeyse uzaya ulaştı.

Boşnaklar’ın en büyük gururlarından biri olan Pjanic’le kısa bir sohbet yapabildik. Milli Takım kampında oldukları için fazla vaktini almamız mümkün değildi ama sahada göründüğü gibi tatlı ve son derece güler yüzle karşıladı bizi.

Türkiye’ye selamlarını yollayarak başladı Visca hakkındaki görüşlerini anlatmaya. Yaptığı benzetme ise bizi bizden aldı adeta. “Türkiye’nin Ronaldo’su” dedi Bosna Milli Takımı’nda çok iyi anlaştığı Edin Visca için.

Abartmadığını devamında söyledikleriyle anladık:

'Ronaldo'yu izlemek bile şans'

“Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından ve belki de en iyisi olan Ronaldo’yu izliyor olmak bile şans birçok futbolcu için. O tüm futbolcular için hatta iş yapan herkes için önemli bir örnek. Çünkü başardığı her şeyi çalışmaya borçlu. İşinize konsantre olursanız, yalnızca futbolunuza odaklanırsanız başaramayacağınız bir şey yok. Edin Visca da bunu iyi kavrayanlardan biri. Bu yüzden ona Türkiye’nin Ronaldo’su diyorum. Çünkü yalnızca futbolu düşünüyor. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Öncesinde ve sonrasında bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yapıyor. Sahaya çıktığında da çalıştıklarının karşılığını alıyor.”

'Pası asiste çeviren adam'

“Eğer iyi paslar atabilen bir orta saha oyuncusuysanız takımınızdaki kanat oyuncularının da iyi olması gerekir ki attığınız pasların bir değeri olsun. Edin Visca bu yüzden her orta saha oyuncusunun oynamak isteyeceği türden bir oyuncu. Topu ayağınıza aldığınız anda koşacağı yeri çok iyi biliyor. Her an oyunun içerisinde. Futbolda başarının en önemli kriterlerinden bir tanesi de istikrardır. Visca’nın bence en önemli özelliği bu. Her zaman yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyor. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaş. Bence kendisini Avrupa’da da ispatlayabilecek bir oyuncu. Kısa süre içinde büyük adımlar atabileceğini düşünüyorum.”

'Şampiyonlar Ligi Juventus'un'

“Bosna Milli Takımı olarak elemelere iyi bir başlangıç yaptık. Uluslar Kupası’nda zaten iyi bir form grafiği yakalamıştık. Şimdi bunu devam ettirmek istiyoruz. Üzerine koyabiliriz. Bireysel olarak ise Juventus’ta harika bir takımın içerisindeyim ve mümkün olduğunca bu takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir geri dönüşe imza attık. Kupayı ne kadar hak ettiğimizi bence herkese gösterdik. Şimdi ise bunu başarma zamanı. Bosna futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

