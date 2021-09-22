Miralem Pjanic çıktı, Beşiktaş bitti!

Orta alandaki başarılı futbolunu Francisco Montero’nun attığı ilk golün asistini yaparak taçlandıran 31 yaşındaki yıldız, ilerleyen dakikalarda farkın açılmasında orta sahadaki etkisiyle belirleyici oldu.

Tecrübeli orta saha, oyunun 65. dakikasında yerini Salih Uçan’a bırakması sonrasında Siyah-Beyazlılar özellikle merkezde büyük düşüş yaşadı. Orta alanda daha etkili olmaya başlayan konuk ekip, son anlara doğru tempoyu yükseltip 3-0’dan 3-3’ü buldu ve Kartal, evinde 2 puanlık önemli bir kayıp yaşadı.