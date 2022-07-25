Yaz kampı hazırlıkları için Amerika turunda olan Barcelona, geçen Cumartesi günü Las Vegas'ta ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta Allegiant Stadyumu'nda 61.000 kişinin izlediği maçı Raphinha'nın golü ile Barcelona 1-0 kazandı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Besiktaş’a kiralık gelen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile Fanatik Amerika yazarı Barbaros Tapan bir araya gelerek Fanatik okurları için özel röportaj yaptı.

"XAVİ'Yİ HAYRANLIKLA TAKİP EDERDİM"

Seni Las Vegas’ta görmek çok güzel, buraya ilk gelişin mi?

Daha önce Las Vegas'a ailem ile birlikte tatile gelmiştik. Bu ikinci gelişim, bu sefer yaz kampı için buradayız.

Barcelona'ya geri döndün.

Evet 2024’e kadar Barcelona ile kontratım var. Bu sene yeni hocamız Xavi ile çalışacağız. Umarım takım ve benim için çok iyi bir sezon olur.

Xavi çok büyük bir yıldızdı, şimdi hocan oldu. Onla çalışmak nasıl senin için?

Xavi benim için hep rol model bir orta saha oyuncusuydu. Kendisini hayranlıkla takip ederdim. Benim için dünyada gelmiş geçmis en iyi orta saha oyuncularının başında geliyor. Onunla çalışmak çok özel. İyi bir sezon bizi bekliyor.

"LEWANDOWSKİ KENDİSİNİ DÜNYAYA KANITLADI"

Barcelona hücum hattını Lewandowski ile güçlendirdi. Onun için neler söylemek istersin?

Lewandowski çok kaliteli dünyaya kendisini kanıtlamış bir golcü. Onun dışında yine hücum hattında çok iyi oyunculara sahibiz. Takım son iki sezonu başarı anlamında iyi geçirmedi. Bu sezon sonu ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz.

"TARAFTARLARA ESKİ PJANIC'İ GÖSTERME ZAMANI"

Senin açından kamp nasıl geçiyor?

Son iki sezon iyi baslangıç yapamadım. Covid geçirdim arada sakatlıklar oldu. Bu sezon eski formuma kavuşacağıma inanıyorum. Tatilde özel hoca ile çalıştım. Burada çok üst düzey futbolcular var. Çok iyi olmalısın. Taraftarlara eski Pjanic'i gösterme zamanı. Takım arkadaşlarım ve hocamız Xavi ile bu sezon kupaları almak için hazırız.

"BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELMİŞTİM"

İstersen biraz geçen sezona Beşiktaş ’a dönelim. Sen Beşiktaş’a gelince yer yerinden oynadı taraftarların senden beklentisi çok büyüktü. Çok iyi başladın ama daha sonra hem senin hem takım için işler iyi gitmedi.

Evet, Beşiktaş’a gelince benden beklenenlerin farkındaydım. Beşiktaş çok büyük bir camia. İlk maç çok iyi başladık ama sonrası biraz kabus gibi geçti. Çok rahat kazanabileceğimiz maçlarda garip şekilde puanlar kaybetmeye başladık. Şampiyonlar Ligi maçları ve bu arada başlayan sakatlıklar bir türlü takım olmamıza engel oldu. 12-13 as oyuncu aynı zamanlarda sakatlık yaşadı, Covid olanlar oldu. Bazı maçlarda ilk 11 bile zor çıkıyordu. Bu normal bir durum değildi. Bu arada oyuncular puanları kaybettikçe özgüvenlerini yitirmeye başladılar. Daha sonra hoca değişiklikleri oldu. Saha içi ve dışı sorunlar başladı. Süper Kupa‘yı kazansak da bir türlü işleri yoluna koyamadık. Ben Beşiktas forması ile şampiyonluk yaşamaya gelmiştim. Besiktaş bir önceki sezon şampiyon olmuştu. Elimizde çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen yaşanan anlamsız puan kayıpları bizi yarış dışına taşıdı. Burada benim en çok üzüldüğüm, büyük Beşiktaş taraftarı oldu. Dünyada böyle büyük taraftara sahip, her maçta oyunculara sahip çıkan destekleyen taraftar grupları çok azdır. Onlara şampiyonluk yaşatamadığımız için üzgünüm.

"HASIC ÇOK ÖZEL BİR YETENEK"

Bosna Milli Takımı'ndan arkadaşın genç yetenek Hasiç için neler söylemek istersin?

Hasiç gerçekten çok özel bir yetenek. Tam kendisini ispatlarken milli takımda yaşadığı sakatlık onu olumsuz etkiledi. Motivasyonu çok yüksek olduğundan sakatlıktan iyi döndü. Kolay değil uzun süre sahalardan ayrı kalmak. Takım onu kiralamakla iyi yaptı, maç eksiğini kapatması için. Bence eğer hocası ona bu sezon şans verirse takıma büyük katkısı olur. Besiktaş için büyük bir kazanç.

İstanbul’da ailenle birlikte yaşamak nasıldı?

İstanbul harika bir şehir. Bizim alışmamız çok kolay oldu. Oğlum orada çok mutlu oldu, arkadaşları oldu. Sezon bittiğinde dönmek istemiyordu. İnsanlar bize her zaman çok nazik ve yardımsever davrandılar. Çok güzel anılarla ayrıldık.

Beşiktaş taraftarlarına burdan neler söylemek istersin?

Onlar bir aile, biz de o ailenin bir parçası olduk. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki sezonu şampiyon bitirir. Artık ailece Beşiktaş taraftarıyız, Beşiktaş maçlarını takip edeceğiz. Hepsine burdan sizin aracılığınız ile sevgilerimi yolluyorum.

XAVİ: PJANİC'İN DÖNÜŞÜ İÇİN MUTLUYUZ

Koç, Pjanic’in Barcelona’ya tekrar dönüşü için neler söylemek istersin ve kendisinden beklentilerin neler?

Xavi: Pjanic'in dönüşü için mutluyuz. Bizim oynamak istediğimiz sisteme uygun ve bunu anlayabilen bir oyuncu. Kampta iyi çalışıyor, takıma uyumu çok iyi. Uzun bir lig ve diğer maçlar bizi bekliyor. Oynadığı bölgede forma savaşı veren başka oyuncular da var, takim arkadaşları ile forma için savaş vermesi lazım. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur.

Barbaros Tapan, Fanatik USA