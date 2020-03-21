Miraç Kandili Resimli Mesajlar! En anlamlı Miraç Kandili mesajları

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan Miraç Kandili bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili tarihi de birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Ayrıca Miraç kandili resimli mesajlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte en güzel miraç kandili mesajları ve anlamlı miraç kandili mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ RESİMLİ MESAJLAR...

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!



