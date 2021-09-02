2020 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Türkiye, sahasında Karadağ ile 90+7’nci dakikada yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Karadağ Milli Takım Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, açıklamalarda bulundu.

“DEĞERLİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK

Türkiye karşısında sergiledikleri performanstan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Radulovic, “Değerli bir performans sergiledik. Hücum için geldiğimizi dile getirmiştim. Harfi harfine yerine getirdik. Kaliteli bir etki yarattık. Kaliteli oyunumuzla herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Türkiye, güçlü ve zor bir takım, kaliteli oyuncuları var ve bu sebepten de 2-0 öne geçtiler. İlk yediğimiz gol şans eseri bir gol oldu, nasıl olduğunu ben de anlamadım. Yavaş yavaş açıldık ve skoru 2-2’ye getirdik. Aldığımız puanı, sonuna kadar hak ettiğimizi düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN HATASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Skorun 2-0’dan 2-2’ye gelmesinde Türkiye’nin bir hatası olmadığını ve kendilerinin kaliteli bir oyun sergilediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Türk takımının hatasının olduğunu düşünmüyorum. Biz çok iyiydik. Biz burada kaliteli bir futbol oynamaya çalıştık, bunu da başardık. Biz bundan önce aldığımız 6 puanı hak etmiştik ve buradan aldığımız 7’nci puanı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım var güçleri ile mücadele ettiler. Takım ruhunu kaybetmedik ve bu güzel sonuçla buradan ayrılıyoruz” şeklinde konuştu. (DHA)