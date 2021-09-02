Miodrag Radulovic: Lidere karşı oynadık, sonuç için çok memnunum

Karadağ teknik direktörü Miodrag Radulovic, A Milli Futbol Takımı ile 2-2 berabere biten maçın ardından FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

Radulovic, "Takımımın performansı ve sonuç için çok memnunum. Gruptaki lidere karşı oynadık. Türkiye gibi fantastik bir takım, 5 büyük ligden en iyi oyuncular kadroda. İlk yarıda çok daha iyilerdi. Türk takımının çok iyi analizini yaptık, bu sonuç bizim için çok çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

'Herkes için gereken mücadeleyi vereceğiz'

Radulovic sözlerini, "Grubumuzdaki herkes için gereken mücadeleyi vereceğiz. Grubumuzda 6 maç daha var. Dünkü sonuç grubumuzda ne kadar zorlu bir mücadele verildiğini gösterdi. Sürprizler mümkün. Bir kez daha söylemeliyim ki gerçekten oynanan futboldan çok keyif aldım. Harika atmosfer, harika taraftar ve sonuna kadar maçtan çok memnundum. Türk taraftarlar sonuçtan memnun kalmadı belki ama takımımın performansından ve puanından dolayı gururluyum" şeklinde tamamladı.

Fanatik Özel