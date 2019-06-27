Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak büyük sükse yapan Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt'in adı, uzun bir süredir Serie A'da son 8 yılın şampiyonu olan Juventus'la birlikte anılıyordu. Bitti gözüyle bakılan transferle ilgili Sky Sports İtalya adlı televizyon kanalının paylaştığı detaylar ise gündeme bomba gibi düştü.

Kanal, Juve'nin De Ligt için Ajax'a 70 ila 75 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceğini duyururken oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin ise 150 milyon euro olacağını öne sürdü. Genç savunmacının menajerliğini yürüten Mino Raiola'nın bu transferden 11 milyon euro civarında bir komisyon elde edeceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler