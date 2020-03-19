İtalyan menajer Mino Raiola, İspanyol medyasından Marca'ya konuştu ve yaz transfer sezonunda çok büyük bir transfere girişeceğini belirtti. Real Madrid'le ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Raiola, "Oraya çok büyük bir futbolcu getirmek istiyorum. Bu yaz deneyeceğim. Genel menajer Jose Angel Sanchez'le sürekli iletişim halindeyiz. Onunla konuşmak, tartışmak hoşuma gidiyor. Bu transfer için çok çalışacağım" dedi.

Raiola bahsettiği oyuncuyla ilgili isim ya da detay vermezken, bu ismin Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba olduğu belirtiliyor. United, Pogba için 100 milyon euro istiyor. Bruno Fernandes'in devre arasında alınması da Pogba'nın ayrılacağı iddialarını güçlendirmişti.

Başarılı orta saha 2016 yazında 105 milyon euroluk bedelle Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu.







