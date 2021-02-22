NBA'de Minnesota Timberwolves, koçu Ryan Saunders ile yollarını ayırdı. New York Knicks'e 103-99 mağlup olan Minnesota, üst üste 4. yenilgisini alırken 7 galibiyet, 24 mağlubiyet ile sezonun en kötü derecesine ulaşmıştı.

Açıklamalarda bulunan Minnesota Timberwolves Basketbol Operasyonları Başkanı Gersson Rosas, "Timberwolves organizasoynunda geçirdiği süre ve gösterdiği bağlılık adına Ryan'a teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bunlar alınması zor kararlar ama bu değişiklik kısa ve uzun vadeli hedefler adına en doğru karardı" dedi.

Minnesota Timberwolves, kısa zamanda yeni koçun açıklanacağını belirtirken bu ismin Toronto Raptors'ın asistan koçlarından Chris Finch olacağı tahmin ediliyor.

34 yaşındaki Saunders, 2018-19 sezonunun ortasında Tom Thibodeau'nun görevden alınması sonrası takımın başına geçmiş ve o sezonu 17-25 derecesiyle tamamlamıştı. 2019-20 sezonunda ise Saunders yönetimindeki Timberwolves, sezonu 19-45 ile tamamladı.

Minnesota Timberwolves'un efsane koçu Flip Saunders'ın oğlu Ryan Saunders'ın Minnesota Timberwolves macerası toplamda 43-94'lük dereceyle sona erdi.