Minik yüzücü Beyza, katıldığı 42 yarışta 41 birincilik kazandı

Edirne'de Alper Yazoğlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi ve Beşiktaş Çarşı Yüzme Kulübü sporcusu Beyza Işık, katıldığı müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Edirne'de son olarak Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Yıldızlar Ligi il karması seçmelerindeki açık yaş yüzme müsabakalarına katılan Beyza Işık, 7 yarışta da birincilik elde etti. Işık, 100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek, 200 metre karışık, 200 metre serbest, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstünde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Haftanın 6 günü antrenman yapan ve günde 2.5 saat yüzen Beyza Işık, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi. 3 yıl önce başladığı yüzme sporunda hedefinin milli takım olduğunu belirten Işık, "Yüzmeye çok severek başladım. Okulla birlikte yüzmeyi de götürüyorum. Haftanın 6 gün olmak üzere günde 2.5 saat havuzda çalışıyorum. Daha çok çalışarak başarılar kazanıp, milli takıma seçilmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş Kapalı Çarşı Yüzme Kulübü hocası Samet Çağlayan, Beyza'nın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Antrenmanlarını aksatmadan disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Girdiği yarışmalarda da başarılı sonuçlar elde ediyor. Hedefimiz Beyza'nın disiplinli çalışmalarına devam ederek milli takıma seçilmesi. Bunun için de elimizden gelen desteği veriyoruz.

DHA



