Minik Kartallar için özel proje

Siyah-Beyazlılar’ın mabedi Vodafone Park’ta bulunan Beşiktaş Müzesi, çocuklar için bir projeye imza atacak.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Müzede öğrenme programları kapsamında, 22 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında yarıyıl atölyeleri düzenlenecek.

5-14 yaş arası çocuklar için yapılacak etkinlikle spor ve sanatın kendini ifade etme yollarını keşfetmeyi hedefliyor. Sporun temsil ettiği takım oyunu, fair play, taraftarlık gibi değerler hakkında farkındalık kazanmayı sağlayacak çalışmalara programda yer verilmektedir” denildi.