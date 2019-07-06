ANKARA (DHA) - Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milliler 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ülke sıralamasında zirveye yerleşti.

Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen şampiyonada, 9 ülkeden 92 kız ve 110 erkek judocu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada ilk gün kürsüde yer alan minik milliler şöyle:

- Erkekler

34 Kg: Ramazan Kibaroğlu (Altın), 42 Kg: Ömer Faruk Turgutlu (Altın), 30 Kg: Furkan Salih Gül (Gümüş), 26 Kg: Mert Efe Vural (Bronz), 38 Kg: Kaan Demir (Bronz)

- Kızlar

24 Kg: Fatma Zehra Meki (Altın), 40 Kg: Sinem Oruç (Altın), 28 Kg: Eda Naz Topalsalihoğlu (Gümüş), 28 Kg: Döndü Nida Demir (Bronz), 32 Kg: Merve Kaya (Bronz), 40 Kg: Gülsüm Özkan (Bronz)

Minikler Balkan Judo Şampiyonası yarın yapılacak karşılaşmalarla son bulacak.

(FOTOĞRAFLI)