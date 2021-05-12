Minik Galatasaraylı Ertuğrul Bulut hayatını kaybetti

Sarı-Kırmızılı kulüp, bir dönem Galatasaray alt yapısında forma giyen Ertuğrul Bulut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. GS Akademi hesabından yapılan paylaşımda "Küçük Aslanımız Ertuğrul, melek oldu." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşım...

Küçük Aslanımız Ertuğrul, melek oldu. 2012 - 2015 yılları arasında Akademimizde forma giyen Ertuğrul Bulut’u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. 2016 yılından beri mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine sabırlar dileriz.



