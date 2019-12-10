Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Mineraller, vücudun sağlıklı çalışabilmesi için her açıdan gereklidir. Mineral eksikliği yaşayan bireyler, çabuk hastalanıp, yorulabilirler. Peki vücudumuz için olmazsa olmaz olan minerallerin görevleri nelerdir?

- DNA ve RNA oluşumunu sağlar.

- Cinsel gelişimin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasına yardım eder.

- Vücudun komple gelişmesi için devamlılık sağlar.

- Kan ve kemik gibi hayati yapıların oluşumunda etkin görev görür.

Minerallerin Özellikleri Nelerdir?

İnorganik bir yapıda olan mineraller, vücut tarafından üretilmez. Dolayısıyla gelişimin sağlanabilmesi adına, dışarıdan alınmalıdır. Meyve, sebze ve yiyeceklerde bulunur. Minerallerin özellikleri konusunda baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Vücut içerisinde pek çok mineral çeşidi vardır. Her birinin ayrı ayrı görevi bulunur. İşte o mineraller ve kısaca özellikleri.

Sodyum: En önemli minerallerden birisidir. Besinlerin hücre duvarlarından geçişini sağlamaktadır.

Kalsiyum: Kemiklerde bolca bulunan bu mineral, vücudun baştan aşağı gelişimine katkı sağlar.

Krom: Basit şekerleri parçalama görevi üstlenir.

Bakır: Vücut dokusunun yeniden oluşumuna katkı verir.

Demir: Vücudun dinç olmasını ve büyümesini sağlar.

İyot: Enerji sağlanması için gereklidir.

Fosfor: Diş, kemik, kalp gibi kombinasyonların gelişimini sağlar.

Magnezyum: Kandaki şekeri enerjiye dönüştürür. Sinir yatıştırıcı bir mineraldir.

Potasyum: Su dengesini sağlayan mineraller arasındadır.

Çinko: DNA ve RNA oluşumundan diğer pek çok görevi çinko minerali üstlenir.

Selenyum: Erken yaşlanmayı önleyici etkiye sahiptir.

Kükürt: Oksijenin dengelenmesini sağlamaktadır.

Minerallerin Faydaları Nelerdir?

Mineraller, vücut içerisinde pek az bulunmakla birlikte hayat faydalara sahiptir. Peki nedir minerallerin faydaları Ne için gereklidirler?

- Mineraller, sinir sisteminin dengelenmesinden tutun, vücuttaki oksijen dengesine kadar pek çok şeyden sorumludurlar.

- Mineraller vücuttaki şeker oranını dengeler.

- Hayati organların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar.

- Vücudun her açıdan gelişimini sağlayabilmesi için mineraller önemli faydalar sağlar.

- Mineraller vücutta eksik bulunduklarında, vücudun hastalıklara karşı direnç gösteremediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden mineraller vücudu çeşit çeşit hastalıklara karşı koruma görevini üstlenirler.

Mineral İçeren Yiyecekler

Mineraller aklınıza gelebilecek tüm faydalı yiyeceklerde bulunurlar. Ancak bazılarında daha çok bulunabilirler. Peki mineral içeren yiyecekler nelerdir?

- Süt ve tüm süt ürünleri mineral içerir.

- Hindi eti, kuzu eti, yumurtada bolca çinko minerali bulunur.

- Fasulye ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda mineral bulunur. Bu nedenle bunların tüketimine özen gösterilmelidir.

Mineral İçeren Meyveler

Mineraller sadece yiyeceklerde bulunmaz. Her türlü sebze ve meyvede farklı farklı mineral bulunur. Mineral içeren meyveler hangileridir, onları şu şekilde sıralayabiliriz.

- Kuru incir ve kuru üzümde bolca mineral bulunur.

- Elma, armut, avokado gibi meyvelerde çok çeşitli mineraller bulunur.

- Hurma, muz, kayısı, karpuz ve erik meyvelerinde farklı mineral çeşidi vardır.

Mineraller görüldüğü gibi hayati bir öneme sahip olan ve vücut tarafından üretilmeyen inorganik maddelerdir. Vücudun kendisi mineral üretimi sağlayamadığından, bunlar dışarıdan mutlaka alınmalıdır. Çünkü beyin gelişiminden, kemik gelişimine kadar her aşamada mineral maddesi gereklidir.

Mineral olmadığı zamanda kişide, unutkanlık, gelişim yetersizliği, nefes darlığı, sinir hastalıkları, baş ağrısı, böbrek yetmezliği gibi daha pek çok hastalık ve sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar ve hastalıkların büyük bölümü kişiyi tehdit edici yapıya sahiptirler.



