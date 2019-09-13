Minderin şampiyonları

ANTALYA, (DHA) - KEPEZ'in genç yetenekleri gururlandırdı. Ukrayna'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım ve 50 kiloda dünya 3'üncüsü Özlem Şimşek, Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'ı ziyaret etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün genç güreşçileri Zeynep Yıldırım 60 kiloda dünya şampiyonu, Özlem Şimşek ise 50 kiloda dünya 3'üncüsü oldu. Ukrayna'nın Odessa şehrinde yapılan yıldız genç kadın plaj güreşinde Türkiye'nin ve Kepez'in adını dünyaya duyuran başarılı güreşçiler, Kulüp Başkanı Hakan Çatal'ı makamında ziyaret etti. Kepez Belediyespor Kulübü antrenörü Meral Kaya yönetiminde dünya şampiyonluğunu yaşayan genç sporcular, sevinçlerini kulüp başkanı Çatal ile paylaştı.

Dünya şampiyonlarının ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirten Hakan Çatal, “Genç yeteneklerimiz bizleri gururlandırdı. Bu başarı Kepezspor Kulübü olarak spora ne kadar çok önem verdiğimizin kanıtı. Ben azmedip çalışan, Türkiye'nin, Kepez'in adını dünyaya duyuran ve her şeyden önemlisi İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren, genç yeteneklerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI