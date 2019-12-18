Liverpool transfer dönemine hızlı giriyor. Salzburg'un Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'nun transferi için İngiliz kulübü 7.25 milyon Sterlin bedel ödeyeceği konuşuluyor. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçiyor.

Sportif direktörü doğrulamıştı

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta yer alan iki takım arasında Anfield'da oynanan maçta Minamino bir gol - bir asitlik performans ile oynamış ve Klopp'un gözüne girmişti. Bu sezon 9 gol 5 asist ile oynanan Minamino için iki kulübün görüştüğü açıklandı. Salzburg sportif direktörü Christoph Freund, Liverpool ile Minamino'nun transferi için görüştüklerini ve sadece bu bilgiyi verebileceğini açıklamıştı.

Sadio Mane'den sonra Minamino

Liverpool daha önce Salzburg kökenli Sadio Mane'yi transfer etmişti. Mane adaya önce Southampton takımı ile gelmiş sonra 41.2 milyon Euro bedelle Liverpool'a geçmişti. 1995 doğumlu Minamino 2015 yılında 800 bin Euro bedelle Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu. Minamino'nun 2021 yılı Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



