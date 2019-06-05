4 ve daha yukarı yaşta olan Arap atlarının 2000 metre kum pistteki mücadelesinde kariyer kazancı 1 milyon TL ve üzerinde olan 5 tane safkan start alıyor. 5 milyon 500 bin TL kazançlı Yılmabaşar, 4 milyon 563 TL kazançlı Gümbürgümbür, 2 milyon 700 bin TL kazançlı Atasoy, 1 milyon 64 bin TL kazançlı Satanhan ve 1 milyon TL kazançlı Kızılhan'ın yanı sıra Çelikkalkan ve Doruyiğit isimli atlarla birlikte toplam 7 safkan birincilik için kıyasıya mücadele edecek.

Gerek 17.00'da başlayacak bu mücadele, gerekse yarınki Ankara, İzmir ve İngiltere Chelmsford City'deki tüm koşular hiçbir yerde bulamayacağınız detaylarla Türkiye'nin at yarışındaki 1 numaralı adresi Fanatik Hipodrom'da olacak.

Bunun yanı sıra cuma gününün kondisyoner imzalı İstanbul ve Bursa yedek bültenlerini de yarınki sayımızda bulabilirsiniz.

Fanatik Hipodrom her gün 5 bülten, 16 sayfa, Fanatik ile birlikte ücretsiz...