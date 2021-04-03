NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın 3. sırasındaki Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı.

Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 21’de 18 isabetle attığı 47 sayının yanı sıra 12 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. Jrue Holiday 22 sayı, 10 asist, Khris Middleton da 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Antetokounmpo, Wilt Chamberlain (1967) ve Mike Woodson’dan (1983) sonra NBA tarihinde yüzde 85 veya üstü saha içi isabetiyle 45 sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Trail Blazers’ta Damian Lillard 32 sayı, 5 asist, C.J. McCollum ve Robert Covington 18’er sayıyla mücadele etti.

Gecenin sonuçları:

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 130-77

Boston Celtics-Houston Rockets: 118-102

New York Knicks-Dallas Mavericks: 86-99

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 97-114

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 120-108

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 103-126

Utah Jazz-Chicago Bulls: 113-106

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 94-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 140-103

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 109-127