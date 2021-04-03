Milwaukee, Portland'ı Antetokounmpo'nun 47 sayısıyla geçti
NBA'de Doğu Konferansı’nın 3. sırasındaki Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 47 sayıyla damga vurduğu maçta Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın 3. sırasındaki Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı.
Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 21’de 18 isabetle attığı 47 sayının yanı sıra 12 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. Jrue Holiday 22 sayı, 10 asist, Khris Middleton da 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Antetokounmpo, Wilt Chamberlain (1967) ve Mike Woodson’dan (1983) sonra NBA tarihinde yüzde 85 veya üstü saha içi isabetiyle 45 sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.
Trail Blazers’ta Damian Lillard 32 sayı, 5 asist, C.J. McCollum ve Robert Covington 18’er sayıyla mücadele etti.
Gecenin sonuçları:
Toronto Raptors-Golden State Warriors: 130-77
Boston Celtics-Houston Rockets: 118-102
New York Knicks-Dallas Mavericks: 86-99
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 97-114
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 120-108
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 103-126
Utah Jazz-Chicago Bulls: 113-106
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 94-115
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 140-103
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 109-127